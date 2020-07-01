Иван Белозерцев поблагодарил главу государства за поддержку врачей

Открывая видеоконференцию, Владимир Путин отметил, что запускаемые в работу современные медицинские учреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой.

«И конечно, они должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу», - выразил уверенность Президент России.

«Открывающиеся сегодня центры будут столь же эффективны и внесут свой вклад в борьбу с инфекцией, а её мы будем продолжать, причём будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем всё, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан», - акцентировал он.

«Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения, да и в целом страна, способна быстро реагировать на самые непростые вызовы. В короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки. Подчеркну: весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказания помощи регионам был детально отработан, и он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», - сказал Владимир Путин.

В Пензе на данный момент сданы в эксплуатацию здания и сооружения первого этапа строительства объектов филиала № 3 ФГКУ «428 Военный Госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. В этот перечень входят: медицинский инфекционный корпус, пункт дезинфекции автомобильного транспорта, хозяйственный корпус, включающий гараж и склад, а также два здания контрольно-пропускных пунктов, трансформаторная подстанция, блочно-модульная котельная, канализационно-очистные сооружения.

Обращаясь к Президенту России, глава областной исполнительной власти отметил, что новый современный госпиталь позволит оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, как военнослужащим, так и ветеранам, а также членам их семей и гражданским пациентам.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию инфекционный медицинский центр, который оснащён самым современным медицинским оборудованием и на 100% укомплектован врачами», - проинформировал Иван Белозерцев, добавив, что в целом лечебное учреждение рассчитано на 150 мест.

«Госпиталь запроектирован по самым современным стандартам, объём инвестиций составляет 3,7 млрд рублей. К госпиталю будут прикреплены 23 тысячи жителей Пензенской области», - пояснил он.

Глава субъекта Федерации подчеркнул особую важность введения в эксплуатацию инфекционного центра в связи с пандемией. Также он отметил, что в регионе в период борьбы с коронавирусной инфекцией ни один медицинский работник не отказался от выполнения своих должностных обязанностей, с честью выполняя профессиональный долг.

Иван Белозерцев поблагодарил главу государства за поддержку врачей и всех медработников в этот сложный период. Кроме того, он выразил признательность Министру обороны РФ и военным строителям за выполнение важной задачи создания нового объекта здравоохранения на территории Пензенской области.

Подробнее о характеристиках объекта доложил начальник филиала № 3 ФГКУ «428 Военный Госпиталь» Тарлан Мамед Рагим оглы Абасов.

Инфекционный корпус на 30 коек – это одноэтажное отдельно стоящее здание с подвальным этажом. Общая площадь - более 5000 квадратных метров. В своём составе он имеет отделения боксов и полубоксов, а также палату интенсивной терапии. При необходимости вместимость отделения может быть увеличена до 50 коек.

Лечебное заведение оснащено современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции коек, рентгеновской и стоматологической установками, аппаратами для физиолечения, ЭКГ, спирографом, лабораторным оборудованием. Каждое койко-место оснащено консолью с возможностью подключения кислорода.

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