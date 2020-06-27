27 июня Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На избирательный участок № 557, расположенный в здании Государственного русского драматического театра, руководитель региона прибыл вместе с супругой, на входе они прошли обязательную процедуру измерения температуры тела и обработки рук, а также получили индивидуальные наборы для голосования со средствами защиты.

«Мы выбираем сейчас путь для себя и страны на много лет вперед, - сказал журналистам по окончании своего голосования Владимир Волков. - На мой взгляд, самое важное, что есть в новой Конституции, - это социальные гарантии людей. Права граждан, в целом, были закреплены и раньше, но теперь они более конкретные. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это очень важно, что ежедневная жизнь человека определяется Конституцией».

Не менее значимые поправки касаются национальной безопасности.

«Укрепляется незыблемость нашей страны, ее границ. Четко определено, что никто не может изменить границы, кроме народа, - подчеркнул Владимир Волков. - Также очень важно, что совершенствуется баланс властей. Часть полномочий Президент передает законодательным органам – Государственной Думе, Совету Федерации. И это говорит о том, что страна вышла на новый уровень развития. Совет Федерации – это палата регионов, это значит, что регионы и люди, которые в них живут, становятся ближе к определению политики государства. Роль регионов в Конституции укрепляется».