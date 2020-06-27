Коронавирус в Мордовии, последние новости на 27 июня 2020 года: скончался еще один пациент
В Мордовии продолжается дезинфекция учреждений здравоохранения. Вчера специалисты обработали помещения и входную группу Ромодановской районной больницы (на фото).
За сутки в республике подтвердились еще 44 случая (это самый низкий показатель за текущую неделю). Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 3284 человека.
Вчера были выписаны еще 23 человека. Общее число выздоровевших – 2106.
Также оперативный штаб сообщил о еще одной смерти, 26-й по счету.
Последние цифры по коронавирусу в Мордовии. ФОТО: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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