В Саранске начали выпуск препарата для лечения коронавируса

Компания «Промомед» получила регистрационное удостоверение на выпуск в цехах АО «Биохимик» разработанного специалистами предприятия противовирусного препарата, который может применяться для лечения больных Covid-19, - «Арепливир». Предприятие способно выпускать до одного миллиона упаковок в месяц.

В настоящий момент «Арепливир» находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в медицинских учреждениях Саранска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Результаты третьей фазы клинических исследований препарата «Арепливир» продемонстрировали его эффективность свыше 90%. Подтверждено: продолжительность заболевания с применением препарата «Арепливир» по сравнению с контрольной группой уменьшается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70 процентов пациентов, участвующих в испытаниях, уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса.

Специалисты, осуществляющие лечение препаратом, также подчеркивают: «Арепливир» демонстрирует высокую эффективность даже вне комплексной терапии – без участия противовоспалительных препаратов, а также антибиотиков. Врачи рекомендуют назначать «Арепливир» пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения. Также важно и то, что у препарата не были обнаружено побочных эффектов.

Лекарство будет доступно госпитально, под надзором врачей.