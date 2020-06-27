Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем молодежи

«Я всегда с огромным желанием приезжаю на встречи с нашей молодежью, заряжаюсь вашей энергией, вашими идеями и предложениями, - обратился к глава региона к участникам мероприятия. - Хочу поздравить с наступающим Днем молодежи и сказать, что мы гордимся вами.

Когда у жителей Пензенской области возникают какие-то проблемы, наша молодежь объединяется и помогает их решать. В период пандемии, многие люди нуждались в поддержке, молодежные организации активно включились в работу по оказании помощи тем, кому она была особенно нужна: многодетным, инвалидам, пожилым гражданам. Я видел, как работают волонтерские штабы: организация была на самом высоком уровне, я искренне за это благодарен».

Наиболее отличившимся в общественной деятельности молодым людям вручены благодарственные письма губернатора. Трое награждены медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев сообщил, что правительство Пензенской области готовит расширенную региональную программу поддержки молодежи.

«Считаю, что молодым людям нужно больше доверять, давать возможности для роста во всех сферах деятельности, если они показывают хорошие перспективы, - констатировал губернатор. - Будем подписывать соглашения с учебными заведениями, с предприятиями и организациями. Правительство области будет выступать инициатором по трудоустройству и продвижению нашей молодежи, чтобы выпускники учебных заведений не думали, куда и как устроиться на работу, чтобы не уезжали из родного региона».