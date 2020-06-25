Чем удивил Парад-2020: детали, которые заметили не все

Когда парадный кабриолет Аурус №0001-МО министра обороны Сергея Шойгу остановился под аркой Спасской башни, - пишет Виктор Баранец, - Шойгу перекрестился.

У этого «ритуала» министра обороны любопытная история. Арка Спасской башни, под которой проезжал Шойгу, всегда была частью храма. А несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону. И под этой аркой в былые века все входившие или въезжавшие в Кремль, или наоборот – выходившие и выезжавшие из него, - всегда крестились. Говорят, что несколько лет назад один из археологов рассказал Шойгу эту историю. И он решил последовать стародавнему ритуалу.

- Когда Шойгу на своей машине объезжал парадные коробки, - продолжает Виктор Баранец, - я обратил внимание на его кортик. Он был «нестандартным», больше, чем обычный офицерский кортик. Министр уже не первый раз берет его на Парад.

Года два назад я попытался узнать историю этого оружия. Оказалось, что это кортик маршала Георгия Жукова! Когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, он сказал Шойгу, что этот кортик Жуков в свое время сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И вот тогда министру пришла идея – а не взять ли этот кортик на Парад?

И теперь кортик Жукова увидел Парад Победы не только 1945-го, но и 2020-го.

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