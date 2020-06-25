2020-06-25T10:02:02+03:00
Общество

Чем удивил Парад-2020: детали, которые заметили не все

Что в нем было необычного - чего мы не видели раньше, разбирал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец
Поделиться:
Москва. Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Гергия Жукова в здании Министерства обороны России.Москва. Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Гергия Жукова в здании Министерства обороны России.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Когда парадный кабриолет Аурус №0001-МО министра обороны Сергея Шойгу остановился под аркой Спасской башни, - пишет Виктор Баранец, - Шойгу перекрестился.

У этого «ритуала» министра обороны любопытная история. Арка Спасской башни, под которой проезжал Шойгу, всегда была частью храма. А несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону. И под этой аркой в былые века все входившие или въезжавшие в Кремль, или наоборот – выходившие и выезжавшие из него, - всегда крестились. Говорят, что несколько лет назад один из археологов рассказал Шойгу эту историю. И он решил последовать стародавнему ритуалу.

- Когда Шойгу на своей машине объезжал парадные коробки, - продолжает Виктор Баранец, - я обратил внимание на его кортик. Он был «нестандартным», больше, чем обычный офицерский кортик. Министр уже не первый раз берет его на Парад.

Года два назад я попытался узнать историю этого оружия. Оказалось, что это кортик маршала Георгия Жукова! Когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, он сказал Шойгу, что этот кортик Жуков в свое время сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И вот тогда министру пришла идея – а не взять ли этот кортик на Парад?

И теперь кортик Жукова увидел Парад Победы не только 1945-го, но и 2020-го.

Другие подробности с Парада Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иван Белозерцев проголосовал за поправки в Конституцию РФ
В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 70 пациентов
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
ПГУ вошел в сотню лучших вузов страны
В Мордовии организована проверка по факту смерти рыбака
Пензенец пытался вынести с завода два пакета болтов, гаек и проволоки
Духовой оркестр академии исполнил военные марши
Пенза присоединилась к Всероссийской акции «Весть Победы»
Житель Богословки может лишиться свободы за езду на скутере в пьяном виде и без прав
В Мордовии за сутки выписаны 92 бывших пациента с коронавирусом
У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг
19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга
В Пензе открылся Музей поисковых отрядов
В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году
В Пензенской области умер еще один пациент с коронавирусом
Глава пензенского СУ СК проведет прием граждан по телефону
Иван Белозерцев: «Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях»
В Мордовии зарегистрирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
В Пензе полицейские раскрыли кражу кассового аппарата
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов
В 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии были доставлены шесть детей
В Пензенской области снова пройдет Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник»