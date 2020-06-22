В 41-м на СССР напала не Германия, а гитлеровский союз стран

Есть повод еще раз задуматься и понять, кого на самом деле победили наши деды и отцы…Фраза «Победа советского народа над фашистской Германией», строго говоря, неточна. Ведь на СССР в 1941-м напала не только Германия, но и все ее европейские пособники. Если хотите, гитлеровский Евросоюз.

Лишь 5 стран Европы официально не участвовали тогда в походе на восток: Швеция, Швейцария, Португалия, Турция и Испания (с большой оговоркой, ибо испанская добровольческая «Голубая дивизия» все же воевала с Красной армией). А остальная Европа двинула свои полчища либо технику в общем строю с фюрером.

После победного 1945-го и до похорон Советского Союза мы как-то «стеснялись» напоминать европейским государствам о том, что тысячи их граждан воевали на стороне Гитлера или ударно снабжали вермахт пушками и хлебом. Делали «благодарный акцент» на отрядах сопротивления фашистам, действовавших в этих странах.

Но давайте все же заглянем в глаза исторической правде и попытаемся разобраться, кто воевал против СССР в одном окопе с Гитлером и чем снабдила его армию Европа уже к моменту нападения на СССР 22 июня 1941 года.

Подробнее в материале Виктора Баранца