2020-06-19T12:27:49+03:00
Общество

Пензенская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

К работе возвращаются музеи, гостиницы и кафе с летними верандами
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Отправляясь по магазинам, не забывайте о средствах индивидуальной защиты.Отправляясь по магазинам, не забывайте о средствах индивидуальной защиты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В соответствии с документом, в регионе возобновляется деятельность:

- музеев и библиотек (посещение будет осуществляться по предварительной записи с условием использования средств защиты и ограничения посетителей);

- сезонных летних и придорожных кафе, летних веранд и террас при предприятиях общественного питания;

- рынков и ярмарок непродовольственных товаров;

- предприятий торговли непродовольственными товарами с площадью до 800 квадратных метров;

- кладбищ;

- образовательных организаций, осуществляющих обучение взрослых;

- зоопарков (с условием ограничения посетителей в закрытых помещениях и обязательным использованием средств защиты);

- гостиниц (при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров);

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев.

Режим самоизоляции для граждан из группы риска сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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