Пензенская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
В соответствии с документом, в регионе возобновляется деятельность:
- музеев и библиотек (посещение будет осуществляться по предварительной записи с условием использования средств защиты и ограничения посетителей);
- сезонных летних и придорожных кафе, летних веранд и террас при предприятиях общественного питания;
- рынков и ярмарок непродовольственных товаров;
- предприятий торговли непродовольственными товарами с площадью до 800 квадратных метров;
- кладбищ;
- образовательных организаций, осуществляющих обучение взрослых;
- зоопарков (с условием ограничения посетителей в закрытых помещениях и обязательным использованием средств защиты);
- гостиниц (при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров);
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев.
Режим самоизоляции для граждан из группы риска сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU