Соавторами предвыборных программ должны стать жители региона

Заседание президиума под руководством секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака состоялось во вторник, 16 июня.

Темой повестки дня стало выдвижение кандидатов от партии на выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Было выдвинуто пять кандидатур: в Пензенской, Ленинградской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

«Безусловный приоритет в стратегии нашей партии - развитие регионов и благополучие каждого человека, в них проживающего, - отметил во вступительном слове Андрей Турчак. - Кандидаты проводят серьезную работу, и многие из вас получили ее высокую оценку от Президента нашей страны».

Он нацелил участников предстоящих предвыборных кампаний на то, что соавторами и участниками предвыборных программ должны стать жители субъектов.

Иван Белозерцев в выступлении обозначил основные направления своей деятельности и отметил, что они во многом основаны на задачах, которые поставил перед регионом 11 июня 2020 года Президент России Владимир Путин.

Он заявил, что будет продолжена реализация региональных проектов во взаимодействии с партией «Единая Россия» - в частности, по ремонту сельских школ и домов культуры по программе «Развитие сельских территорий».

«За два года мы отремонтировали более 70 сельских школ, чтобы создать нормальные условия для обучения детей. Общаясь с людьми, мы услышали запрос на ремонт сельских домов культуры. Не стали ждать федеральных программ и создали свою собственную, региональную, выделили средства и приступили к ремонту. Стали выделять дополнительные ставки и направлять в сельские дома культуры и школы молодежь. Эта работа будет продолжена», - конкретизировал глава региона.

«Мы пойдем с инвестициями в развитие сельских территорий, в развитие региона в целом. К примеру, мы в прошлом году в городе Кузнецке открыли самый крупный завод в Европе по производству поролона, а в этом году мы там же запустим самый крупный завод по производству матрасов. В Нижнеломовском районе в этом году начнет работу самый крупный не только в России, но и в Европе завод по глубокой переработке мяса индейки с объемом инвестиций 9 миллиардов рублей», - также сообщил руководитель субъекта РФ. Он отметил, что на новые предприятия приходят работать люди, которые активно возвращаются с заработков из Москвы и Московской области.

Руководитель областной исполнительной власти подчеркнул, что важнейший вопрос - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.

«Вместе с Законодательным собранием Пензенской области, «Единой Россией» мы поддерживаем врачей, понимая, что кадровое обеспечение медицинских учреждений – это задача номер один. До конца года мы планируем выделить молодым врачам, специалистам 100 квартир и продолжим эту работу в будущем», - пояснил, в частности, губернатор Пензенской области.

Иван Белозерцев поблагодарил Генеральный совет партии за поддержку начинаний в области спорта.

«Достаточно сказать, что уже в этом году мы приступили к строительству закрытого ФОКа в Каменке - в районе проживают более 40 тысяч человек. И в этом году мы его построим, - констатировал он. - В прошлом году мы выделили 25 миллионов рублей на создание спортивной площадки с оборудованием в Никольском районе. В этом году такая же сумма выделена для Кузнецкого района. Мы планируем продолжить эту работу еще более активно, чтобы дети занимались физкультурой и спортом».

В поддержку Ивана Белозерцева выступила член президиума Генерального совета партии, руководитель проекта «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

«С Иваном Александровичем мы работаем очень давно. Это не просто мой губернатор, это человек, с которым реализовалась основная часть моих проектов, с которым мы решаем любые задачи, связанные с развитием некоммерческого сектора, социальной сферы», - сказала Мария Львова-Белова.

Президиум Генсовета «Единой России» рекомендовал региональному отделению партии выдвинуть кандидатуру Ивана Белозерцева на губернаторских выборах.