Разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе

Дорогие жители Мордовии!

Складывающаяся динамика эпидситуации дает нам надежду на постепенное возвращение к нормальной жизни.

Мы получили необходимое согласование от Роспотребнадзора, чтобы продолжить поэтапное снятие ограничений. И уже с 17 июня, в республике вводятся послабления в части передвижения граждан, будет разрешено совершать прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе. Разумеется, не большими группами, а по одному-два человека.

Также будет возобновлена работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов – в помещениях площадью не более 400 кв. метров, с отдельным входом.

Подчеркну, снятие ограничений не отменяет требований социальной дистанции, масочного режима. Маски и перчатки останутся с нами еще надолго, например, в общественном транспорте, магазинах, аптеках - там, где это необходимо. Это нужно для вашей же безопасности.

Также прошу вас ограничить посещение общественных территорий, не собираться компаниями на скамейках, в беседках, не пользоваться детскими площадками. Меня особенно волнует безопасность наших детей. Прошу всех родителей, бабушек и дедушек не пренебрегать этими вопросами.

Отмечу, большинство отраслей экономики, которые в других регионах открываются только сейчас, у нас работают уже с апреля. Это весь реальный сектор: промышленные и обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, часть субъектов малого и среднего бизнеса. А предприятия сельхозпереработки вообще не останавливались. Это более 40% промышленной продукции.

Мы нормализовали график общественного транспорта, возобновили регистрацию браков и прием граждан в МФЦ. Разрешили работу рынков, автосервисов, парикмахерских, химчисток и других предприятий бытовых услуг.

В ближайшее время планируем открыть для посещения парки и места отдыха, но только для прогулок, без аттракционов, развлекательных зон и пунктов питания. Кафе и рестораны продолжат обслуживать клиентов в режиме доставки и на вынос. Запрет на их посещение определенное время еще сохранится. Потому что работа этих сфер больше других связана с рисками заражения. Массовые мероприятия, на которых нельзя соблюсти дистанцию, также будут оставаться пока под запретом.

К сожалению, по настроениям в обществе чувствуется, что многие слишком рано расслабились. Не надо судить по Москве, вирус туда пришел на 3 недели раньше, чем в Мордовию. Соответственно и все ограничения они могут снимать раньше. Однозначно говорить о том, что в Мордовии эпидемия пошла на спад, пока нельзя.

Особо подчеркну: дальнейшее снятие любых ограничений будет обязательно сопровождаться усилением мер санитарно-эпидемической безопасности. Прежде всего, на работающих предприятиях, в трудовых коллективах, местах посещения и обслуживания людей.

Для каждого работодателя, каждой сферы деятельности Роспотребнадзором выработаны жесткие рекомендации, которые обязательны к исполнению. Все находятся у нас в равных условиях. И мы будем контролировать выполнение этих требований, приостанавливать работу тех, кто их не соблюдает. Также я рекомендую всем работодателям как минимум до 15 июля продлить режим удаленной работы для сотрудников с детьми, сотрудников пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями.

В целом мы видим, что благодаря жесткой дисциплине на работающих предприятиях заражается гораздо меньше людей, чем в быту. В основном инфицирование происходит через социальные контакты. Например, на многотысячном заводе «Рузхиммаш», где ранее возник очаг инфекции, за все время заразилось меньше четырёх десятков сотрудников. Зато одно семейное застолье в посёлке Леплей Зубово-Полянского района привело к тому, что в больнице оказалось сразу 10 человек.

Говорю об этом, чтобы удержать людей, предостеречь вас от необдуманного поведения. На разумное, ответственное поведение граждан мы всегда ориентировались, продолжаем надеяться и сейчас. Именно поэтому мы не вводили самых строгих карантинных ограничений, не закрывали границы для транспорта, не требовали максимально жестких действий от полиции.

Но эпидобстановка остается сложной, ее усугубляет рост заболеваемости пневмонией. Ситуация может поменяться в любой момент. Как, например, это произошло в Рузаевке. Беспечность жителей, бардак на местном рынке и в общественных местах привели к тому, что по количеству зараженных в расчете на тысячу населения Рузаевка опередила Саранск почти в 3 раза. Причем большое количество заболевших это пенсионеры, самая уязвимая категория. Люди, которые должны находиться дома: на больничном или самоизоляции. Негативная динамика также в Ардатовском, Атяшевском, Дубенском районах.

Напомню, к началу эпидемии в Мордовии была всего одна специализированная инфекционная больница. Сейчас же под «ковидные» госпитали частично перепрофилировано 17 лечебных учреждений или каждая третья наша больница. Развернуто почти 2 тысячи инфекционных коек, в 5 раз больше, чем планировалось изначально. С учетом возможной второй волны эпидемии весь резерв коечного фонда и оборудования будет находиться в режиме постоянной готовности.

Но нужно думать о врачах. Они работают на пределе, не щадя себя, и их силы не бесконечны. Многие медработники заходят уже на третью вахту, а некоторые узкие специалисты третий месяц вообще не выходят из «красной зоны». Мы даже представить себе не можем, как им тяжело. А ведь у всех них есть семьи, у большинства дети, пожилые родители, которые за них переживают. Переживают также, как вы сейчас за своих родных и близких. Помочь им – в ваших силах.

Прошедшие 3 месяца показали, что режим самоизоляции, санитарно-карантинные мероприятия реально работают. Мордовия находится в непосредственной близости от крупнейших очагов заболевания. И масштабы распространения вируса могли быть гораздо больше, если бы мы вовремя не приняли комплекс ограничительных мер, не сплотились в борьбе с вирусной угрозой. Благодаря тому, что большинство жителей республики поддерживали наши решения, соблюдали меры повышенной безопасности – нам удалось избежать критического сценария, не допустить взрывного роста заболеваемости. Еще раз хочу поблагодарить всех вас за понимание, терпение и поддержку.

Сейчас необдуманной спешкой, резкими рывками нам нельзя перечеркнуть всё, чего мы добились. Повторю, снятие отдельных ограничений не означает ослабления мер по противодействию инфекции в целом. Наоборот, снимая одно – мы усиливаем меры по оставшимся ограничениям. Более того, именно от строгости соблюдения действующих санитарных требований будет напрямую зависеть наша возможность сделать следующие шаги по снятию ограничений.

Благодарю вас за внимание.