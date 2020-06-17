2020-06-16T23:19:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 17 июня: выздоровели еще больше ста человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 17 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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По информации оперативного штаба, вчера из областных больниц были выписаны еще 108 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 3183 человека.

КСТАТИ

В резиденции Президента РФ был установлен дезинфекционный туннель, сделанный на пензенском заводе «Моторные технологии». Как пояснила руководитель предприятия Ольга Изранова, оборудование нужно было изготовить в сжатые сроки, и пензенские умельцы справились с задачей быстро и качественно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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