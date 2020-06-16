2020-06-16T17:48:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии сотрудница Дома ребенка ходила на работу с коронавирусом

Теперь учреждение закрыто на карантин
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 55 новых случаев заболевания. Среди них 16 человек старше 60 лет. Самому пожилому - 82, самому юному еще не исполнилось года.

По сообщению оперативного штаба, вспышка инфекции зафиксирована в Большеберезниковском дом ребенка. Большая часть подтвержденных сегодня случаев COVID-19 в районе связана с этим фактом.

Инфекцию в учреждение занесла одна из сотрудниц, до этого контактировавшая с заболевшим родственником из другого региона. После этого, имея симптомы коронавируса и занимаясь самолечением, женщина продолжала ходить на работу. Сейчас учреждение находится на карантине, все без исключения сотрудники и воспитанники прошли тестирование на коронавирус.

Всего в республике выявлено 2 707 случаев заболевания.

Также за сутки в республике зафиксировано рекордное в ПФО число выздоровевших - 209 человек. Всего же с начала эпидемии было выписано 1680 пациентов.

22 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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