Коронавирус в Пензе и области, новости на 1 июня: выписаны еще 28 пациентов

По данным оперативного штаба, накануне из пензенских больниц были выписаны еще 28 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от коронавируса излечились уже 1855 человек.

Напоминаем также, что режим повышенной готовности на территории области продлен еще на две недели.

КСТАТИ

На минувших выходных сотрудники органов внутренних дел, Управления по делам ГОЧС и представители администраций районов провели совместные рейды.

Комиссия обследовала 80 предприятий торговли и сферы услуг в центре города, а также на улицах Центральной, Сухумской, Терновского, проспекте Строителей, Рахманинова, Суворова. Помимо этого, на улице Черничной была пресечена несанкционированная торговля бочками с дезинфицирующим средством, составлен протокол.

Рейды будут проводиться и дальше.