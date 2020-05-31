Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня
А в список товаров первой необходимости внесены изделия медицинского назначения
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 14 июня. Все действующие ограничения сохраняются. В случае улучшения ситуации и получения разрешения от Роспотребнадзора на их смягчение, дата окончания режима будет изменена.
Также перечень непродовольственных товаров первой необходимости был пополнен изделиями медицинского назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU