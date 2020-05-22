2020-05-21T22:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, новости на 22 мая 2020 года: план выхода из режима повышенной готовности опубликуют в ближайшее время

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 22 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера губернатор Иван Белозерцев провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы подписчиков. Чаще всего жители нашего региона интересовались, когда будут сняты ограничения и смогут начать работу магазины и кафе.

Иван Белозерцев отметил, что выйти из режима повышенной готовности прямо сейчас не получится из-за увеличивающегося числа заболевших (с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 1400 человек, за последние сутки - 83). Даже несмотря на отличную динамику по выздоровлению (от Covid-19 излечились уже 1076 пациентов).

- Мы ориентируемся на показатели, которые определил Роспотребнадзор РФ. Пока они не позволяют нам принять решение об открытии многих предприятий, - пояснил Иван Белозерцев. - Я искренне надеюсь, что в течение ближайших десяти дней ситуация изменится, и мы с этой задачей справимся.

По словам губернатора, региональный План выхода из режима повышенной готовности будет опубликован в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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