Коронавирус в Пензе, новости на 22 мая 2020 года: план выхода из режима повышенной готовности опубликуют в ближайшее время

Вчера губернатор Иван Белозерцев провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы подписчиков. Чаще всего жители нашего региона интересовались, когда будут сняты ограничения и смогут начать работу магазины и кафе.

Иван Белозерцев отметил, что выйти из режима повышенной готовности прямо сейчас не получится из-за увеличивающегося числа заболевших (с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 1400 человек, за последние сутки - 83). Даже несмотря на отличную динамику по выздоровлению (от Covid-19 излечились уже 1076 пациентов).

- Мы ориентируемся на показатели, которые определил Роспотребнадзор РФ. Пока они не позволяют нам принять решение об открытии многих предприятий, - пояснил Иван Белозерцев. - Я искренне надеюсь, что в течение ближайших десяти дней ситуация изменится, и мы с этой задачей справимся.

По словам губернатора, региональный План выхода из режима повышенной готовности будет опубликован в ближайшие дни.