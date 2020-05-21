Иван Белозерцев - об открытии кафе: «Послабление будет сделано не раньше, чем через неделю»

21 Май 2020 2020-05-21T14:53:12+03:00

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В числе первых главе региона поступила просьба открыть заведения общепита – в ней, по словам автора, работают много молодых людей, которые сейчас вынуждены сидеть дома. Иван Белозерцев отметил, что совсем не против открытия кафе и ресторанов, но количество заболевших в области растет ежедневно. И это не позволяет сейчас разрешить работу таким заведениям.

- Надеюсь, послабление будет сделано. Но не раньше, чем через неделю, - отметил губернатор.

Также в эфире прозвучал вопрос и об открытии торговых центров, на который ответ дали представители Роспотребнадзора:

- Есть специальная памятка, в которой говорится, при каких условиях можно смягчать режим. Часть из них в нашем регионе выполняется, в частности, мы делаем необходимое количество тестов на число жителей. Но из-за роста заболевших открыть ТЦ мы пока не имеем права.

ИСТОЧНИК KP.RU