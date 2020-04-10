2020-04-10T10:36:54+03:00
На здоровье

В Пензенской области создано уникальное медицинское изделие

Лечение врожденных пороков сердца у детей, их выздоровление будет проходить быстрее
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Волшебники всегда приходят внезапно.Волшебники всегда приходят внезапно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Компания «НаноМед» получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - окклюдер кардиологический «NanoMed». Новинка предназначена для устранения врожденных пороков сердца (ВПС) и восстановления его нормальной функции

ВПС характеризуются патологическими отверстиями в структуре сердца, которые нарушают нормальный ток крови и являются одними из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данные заболевания вносят существенный вклад в показатели перинатальной и младенческой смертности во всем мире.

Впервые в мировой практике в разработанном «НаноМед» окклюдере в качестве мембраны используется биологический материал. Именно благодаря этому приживляемость окклюдера и процесс выздоровления пациента значительно ускоряются.

«Проведена масштабная работа по оптимизации формы окклюдера для полного соответствия анатомии, уменьшения диаметра доставляющих систем и повышения атравматичности окклюдера с целью улучшения его управляемости и надежности. Зарегистрированное медицинское изделие позволит снизить зависимость российской медицины от импортной продукции и поможет проводить операции на сердце для лечения ВПС, потребность в которых увеличивается с каждым годом», - отмечают в компании «Наномед».

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, первый отечественный окклюдер, как альтернативный способ лечения врожденных пороков сердца, был разработан компанией «НаноМед» совместно с предприятиями промышленного кластера «БиоМед» ЗАО НПП «МедИнж», ООО «КАРДИОПЛАНТ» и ООО «МедИнтелл», а также федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии (г. Пенза).

ИСТОЧНИК KP.RU

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