2020-03-14T10:07:09+03:00
75 лет Великой Победы

Воспитал немало учеников

Сегодняшний материал «Фронтовой газеты» мы посвящаем бывшему партизану Михаилу Простову
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1945 год. Враг повержен. Но впереди - еще не один год упорной работы. Нужно поднимать страну, снова настраивать работу фабрик и заводов. На государственные предприятия вернулись их бывшие сотрудники, выжившие на фронте. Пришли и те, кто раньше на них не работал.

В ряды «маяковцев» после демобилизации в 1947 году влился бывший партизан Михаил Егорович Простов, выпускник Пензенского железнодорожного техникума. В августе 1942 года он ушел добровольцем на фронт, где в составе бригады имени Заслонова храбро нес службу в тылу врага. Устроившись на бумажную фабрику, Михаил прошел путь от теплотехника до начальника ремонтно-механического цеха, обучив и воспитав немало учеников, которые сейчас вспоминают строгого, но человечного учителя с небывалой теплотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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