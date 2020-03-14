Воспитал немало учеников

1945 год. Враг повержен. Но впереди - еще не один год упорной работы. Нужно поднимать страну, снова настраивать работу фабрик и заводов. На государственные предприятия вернулись их бывшие сотрудники, выжившие на фронте. Пришли и те, кто раньше на них не работал.

В ряды «маяковцев» после демобилизации в 1947 году влился бывший партизан Михаил Егорович Простов, выпускник Пензенского железнодорожного техникума. В августе 1942 года он ушел добровольцем на фронт, где в составе бригады имени Заслонова храбро нес службу в тылу врага. Устроившись на бумажную фабрику, Михаил прошел путь от теплотехника до начальника ремонтно-механического цеха, обучив и воспитав немало учеников, которые сейчас вспоминают строгого, но человечного учителя с небывалой теплотой.