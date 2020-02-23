2020-02-23T09:10:57+03:00
Спорт

Гонки на кубок Приволжского федерального округа

Игорь Комаров и главы регионов Приволжья испытали автомобили LADA Vesta Sport на трассе кубка ПФО
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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22 февраля в Тольятти на испытательном полигоне АвтоВАЗа полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и главы регионов ПФО приняли участие в гонках на кубок Приволжского федерального округа. За день до этого в Тольятти состоялся Совет округа, посвященный теме развития массового и детско-юношеского спорта.

Перед заседанием Игорь Комаров и главы регионов посетили главный конвейер АвтоВАЗа, познакомились с серией спецавтомобилей и протестировали на заводском треке новые автомобили LADA.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, главы регионов ПФО смогли лично испытать специально подготовленные гоночные версии автомобилей LADA Vesta Sport на ледовой трассе испытательного полигона Автоваза, проехав по маршруту легендарной «Гонки чемпионов».

Трасса представляет собой профилированную по высоте с множеством сложных поворотов замкнутую кривую. Общая длина - 2,5 километра. В заезде участвуют по два автомобиля, каждый стартует по своей ледяной дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются через виадук и вновь сходятся. Таким образом, проезжая два круга, каждый из гонщиков успевает проехать по обеим дорожкам. Автомобили большую часть заезда едут рядом, но разделены снежными брустверами.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Первое место Кубка ПФО занял президент Татарстана Рустам Минниханов - заслуженный мастер спорта РФ по автомотоспорту. Серебро - у полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, бронза - у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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