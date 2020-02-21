Праздник храбрых

Пензенские бумажники своим героическим трудом помогали гнать и уничтожать фашистских варваров. Участием в кровопролитных боях, тяжелым трудом за станками Победу приближали и мужчины, и женщины.

Рабочий «Маяка революции», воспитанник Пензенского аэроклуба Виктор Андреевич Казичкин прибыл на фронт самом начале войны - в июне 1941 года - и сразу показал себя талантливейшим летчиком. Работая командиром эскадрильи, он произвел лично 120 боевых вылетов, в одном из которых вступил в неравный бой в воздухе против 12 «мессершмитов» - и вышел из него победителем, уничтожив два самолета неприятеля.

Всего же Виктор за годы службы сумел сбить четыре самолета, за что был награжден орденом Красного знамени в 1943 году. Последние годы войны майор Казичкин занимался обучением молодых летчиков.