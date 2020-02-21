2020-02-21T13:36:34+03:00
75 лет Великой Победы

Праздник храбрых

В преддверии Дня защитника Отечества мы снова вспоминаем сотрудников фабрики «Маяк», сражавшихся на фронтах войны 1941-1945 годов
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Из наградного листа Виктора Андреевича Казичкина.Из наградного листа Виктора Андреевича Казичкина.
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Пензенские бумажники своим героическим трудом помогали гнать и уничтожать фашистских варваров. Участием в кровопролитных боях, тяжелым трудом за станками Победу приближали и мужчины, и женщины.

Рабочий «Маяка революции», воспитанник Пензенского аэроклуба Виктор Андреевич Казичкин прибыл на фронт самом начале войны - в июне 1941 года - и сразу показал себя талантливейшим летчиком. Работая командиром эскадрильи, он произвел лично 120 боевых вылетов, в одном из которых вступил в неравный бой в воздухе против 12 «мессершмитов» - и вышел из него победителем, уничтожив два самолета неприятеля.

Всего же Виктор за годы службы сумел сбить четыре самолета, за что был награжден орденом Красного знамени в 1943 году. Последние годы войны майор Казичкин занимался обучением молодых летчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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