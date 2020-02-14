Комвзвода старший лейтенант Александр Кислов

У противотанкистов век недолог, считалось на фронте. Уроженцу села Архангельское Городищенского района Пензенской области командиру огневого взвода 584 армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Гомельского полка, считается, повезло.

Александр Кислов

На фронте с 1941 года, после окончания военного училища. Воевал под Брянском, на Курской дуге. Воевал отважно и героически. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Несколько раз был ранен и после контузии вернулся домой.

В мирное время с отличием закончил финансово-экономический институт, участвовал в восстановлении страны, работал начальником охраны предприятия «Заготзерно».