2020-02-14T09:46:53+03:00
75 лет Великой Победы

Комвзвода старший лейтенант Александр Кислов

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Архивы Министерства обороны помогают дополнить летопись Фронтовой газеты о героях-земляках
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У противотанкистов век недолог, считалось на фронте. Уроженцу села Архангельское Городищенского района Пензенской области командиру огневого взвода 584 армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Гомельского полка, считается, повезло.

Александр Кислов

Александр Кислов

На фронте с 1941 года, после окончания военного училища. Воевал под Брянском, на Курской дуге. Воевал отважно и героически. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Несколько раз был ранен и после контузии вернулся домой.

В мирное время с отличием закончил финансово-экономический институт, участвовал в восстановлении страны, работал начальником охраны предприятия «Заготзерно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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