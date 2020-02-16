Дорога домой с Афганской войны

Через долгие десять лет войны прошли около 700 тысяч человек. 15 февраля 1989 года останется в памяти как день окончания Афганской войны.

В Саранске почтили память исполнявших служебный долг за пределами Отечества 13 февраля возле Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.

С приветственными словами к участникам митинга обратились: военный комиссар Республики Мордовия Игорь Валерьевич Тихомиров, председатель совета Мордовского республиканского отделения «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Викторович Колодников. Он зачитал приветствие, поступившее от имени Героя Советского Союза, Председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Бориса Всеволодовича Громова.

От имени семей погибших выступила Людмила Петровна Пискайкина, вдова погибшего летчика в Афганистане майора Александра Пискайкина. Всех не вернувшихся с войны домой присутствующие почтили минутой молчания.

В Пензе памятный митинг прошел 15 февраля у мемориального комплекса «Афганские ворота». Открылось мероприятие почетным маршем «Бессмертного афганского батальона». Кадеты школы №46 пронесли портреты пензенцев, погибших в Республике Афганистан.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В боевых действиях там приняли участие 5 197 уроженцев Пензенской области. 116 из них погибли, 6 - пропали без вести, 319 - получили тяжелые ранения.

К собравшимся с приветственным словом обратились губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, председатель Пензенской областной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев, председатель Правления Пензенской РО ИВА Андрей Сакмаев, председатель пензенской региональной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

Официальная часть закончилась минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.