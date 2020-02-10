2020-02-10T12:59:06+03:00
Общество

Иван Белозерцев ответил на вопросы пользователей «Вконтакте»

Всего губернатору поступило более 300 обращений
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Часть вопросов и просьб касалась темы обеспечения населенных пунктов качественной водой: в частности, ряд жалоб поступил от жителей Кузнецка.

«Мы десятилетиями страдаем. Относим деньги в магазины, чтоб купить воду, хотя бы для приготовления пищи. Наша сантехника приходит в негодность. Стирать в такой воде невозможно. Мы рады за 54% населения, которые подключены к станции обезжелезивания. У них можно назвать воду питьевой, в отличие от остальных граждан города», - говорится в одном из обращений.

- В этом году мы прошли экспертизу проектно-сметной документации для станции в другой части города. Она полностью решит проблему, - отметил глава региона. - Цена решения - 66 миллионов рублей. Кузнецк включили в федеральную программу «Чистая вода» на 2021 год. Я обратился в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, чтобы финансирование перенесли на 2020 год.

Иван Белозерцев отметил, что в прошлом году была проведена большая работа по обеспечению жителей региона качественной водой: замена сетей, насосов, водонапорных башен. На эти цели было направлено свыше 120 миллионов рублей.

- Несмотря на это, еще немало населённых пунктов, которые нуждаются в качественной воде. Будем решать эти вопросы, - подчеркнул губернатор.

Один из пользователей соцсети поинтересовался, когда будет ликвидирована нехватка школ в Бессоновском районе.

- В 2021 году начнется строительство школы на 375 мест в селе Чемодановка Бессоновского района. Строительство школы на 550 мест в самом районном центре запланировано на 2023 год. Но, понимая, как важна для учеников грамотная организация учебного процесса, при возможности мы приступим к строительству в более ранние сроки, - добавил Иван Белозерцев.

Другие вопросы касались тем ремонта учреждений, организации работы транспорта, поддержки бизнеса. Все обращения взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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