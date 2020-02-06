Пензенцев приглашают принять участие в «Лыжне России»

В текущем году соревнования будут также проходить в лесном массиве микрорайона Арбеково, однако местом старта выбрана верхняя площадка стадиона «Снежинка» со стороны дороги на с. Малая Валяевка.

- Для жителей микрорайона Арбеково, которые будут добираться до мероприятия пешком и на лыжах, будет промаркирован проход от стадиона «Снежинка» со стороны улицы Виражной. Дистанция там примерно один километр, - уточнил председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Традиционно в «Лыжне России» примут участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 3 до 80 лет, хотя ограничений по возрасту не существует.

Ожидается, что участниками гонки станут более 3500 человек. В рамках соревнований спортсмены будут преодолевать две дистанции:

- 5 км - юноши и девушки 2002 года рождения и младше.

- 10 км - мужчины и женщины 2001 года рождения и старше.

Регламент проведения мероприятия:

10.00 - 11.30 Регистрация участников.

11.00 - 11.40 Построение.

11.45 - Торжественная церемония открытия соревнований.

12.00 - Начало стартов на 5 и 10 км.

13.00 - 14.00 Награждение победителей и призеров соревнований.

- Приглашаем всех желающих принять участие. Будет организована полевая кухня, горячий чай, музыкальное сопровождение, а также выступление творческих коллективов, - сказал Владислав Чесноков.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В соответствии с Положением о проведении XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Более подробную информацию можно получить в Комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы по тел. 34-34-98, 34-35-38.