Торжества в честь 81-ой годовщины образования Пензенской области

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил достижения области в экономике и социальной сфере. По темпам экономического роста Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе. В прошлом году регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что праздник - это прекрасный повод вспомнить яркие страницы богатой и славной истории региона.

«Перелистывая страницы истории, мы вспоминаем людей, которые совершили ратные подвиги во время Великой Отечественной войны и самоотверженным трудом прославляли пензенскую землю в послевоенные годы».

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В рамках торжественной церемонии состоялось подведение итогов областного смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край». Победителям вручили Благодарственные письма и сертификаты на право получения комплекта звуковой аппаратуры, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

После завершения официальной части мероприятия с концертными номерами выступили участники смотра-конкурса.