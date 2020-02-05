Торжества в честь 81-ой годовщины образования Пензенской области
Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил достижения области в экономике и социальной сфере. По темпам экономического роста Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе. В прошлом году регион стал одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов.
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что праздник - это прекрасный повод вспомнить яркие страницы богатой и славной истории региона.
«Перелистывая страницы истории, мы вспоминаем людей, которые совершили ратные подвиги во время Великой Отечественной войны и самоотверженным трудом прославляли пензенскую землю в послевоенные годы».
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
В рамках торжественной церемонии состоялось подведение итогов областного смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край». Победителям вручили Благодарственные письма и сертификаты на право получения комплекта звуковой аппаратуры, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.
После завершения официальной части мероприятия с концертными номерами выступили участники смотра-конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU