2020-02-02T09:32:53+03:00
75 лет Великой Победы

Живая правда о подвиге советского народа

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которая прошла 1 февраля в Большом зале Дома Республики
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Владимир Волков тепло приветствовал участников торжественного мероприятия: «Дорогие ветераны! Золотые вы наши! Говорю так потому, что каждый из вас, каждый ваш день и каждое воспоминание - для нас на «вес золота».

«Две недели назад первые юбилейные медали в Санкт-Петербурге вручил Президент России Владимир Владимирович Путин, - подчеркнул Глава Республики. - В Мордовии до 9 мая награды получат 7400 человек. По решению Президента ветеранам и всем приравненным к ним категориям будет выплачено 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей. Будут произведены традиционные выплаты ко Дню Победы и из республиканского бюджета", отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

"К сожалению, у меня уже нет возможности сказать «спасибо» моему отцу Дмитрию Алексеевичу, который был тяжело ранен в боях за город Изюм Харьковской области, награжден орденами и медалями. Но тем ценнее для меня возможность лично поблагодарить каждого из вас, уважаемые фронтовики и ветераны. То, что мы живем на этой земле - ваша заслуга.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В современном мире предпринимается все больше попыток переписать историю войны, нагло ее переврать. Сегодня, как никогда, важна живая правда о тех днях, о подвиге советского народа.

Только из Мордовии на фронт ушли 246 тысяч человек. Каждый второй не вернулся…Среди них полководцы и рядовые, летчики и моряки, танкисты и разведчики, партизаны и медсестры. И все они - от генерала армии Пуркаева до погибшего в бою фронтового кинооператора Сущинского - отдали для победы над врагом все, что могли.

Я еще раз поздравляю вас с наградой!

Желаю всем крепости духа, любви и заботы близких, долгих лет жизни и поменьше переживаний!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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