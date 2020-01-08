2020-01-08T17:46:04+03:00
Происшествия

Проводится доследственная проверка

По факту гибели женщины на пожаре в селе Верхний Ломов Пензенской области
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Фото: МЧС России по Пензенской областиФото: МЧС России по Пензенской области
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Мы уже сообщали сегодня о пожаре, случившемся 7 января около 23 часов в жилом доме по улице Старый Посад в селе Верхний Ломов и обнаруженной в доме погибшей женщины, 1962 года рождения.

Как стало известно позднее, возгорание обнаружили родственники, проживающие во второй половине дома. После ликвидации пожара в жилой комнате и было обнаружено тело погибшей. Мужчина, 1936 года рождения, смог выйти из горящего дома, он госпитализирован с ожогами.

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины. При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Точная причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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