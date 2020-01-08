2020-01-08T10:32:58+03:00
Новый год 2020

Новогодние приключения в парках Пензы

Ребят ждут встречи со сказочными героями, игры, сладкие призы
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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С самого утра 7 января парк Белинского снова заполнили детские голоса. В развлекательном городке «Зимняя сказка» - новогодний праздник у ёлки. Хороводы, игры, сладкие подарки от Дедушки Мороза. И хорошее настроение. Ребята катались с ледяных горок, «купались» в разноцветных шарах большой ледяной чаши, фотографировались с ледяными фигурами.

Накануне в парке малыши и их родители поучаствовали в новогоднем театрализованном представлении «Мяу-шоу или особенности мышиной охоты».

Кот Леопольд начал приготовление к приезду Деда Мороза, но злая Снежная королева заколдовала елку на пять волшебных замков, а ее помощники-мыши разбросали ключи по всему волшебному парку.

Ребята помогли отыскать все ключи и снять чары с красавицы-елочки. Ну, а Снежную королеву и мышей, конечно, простили.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В Детском парке свое новогоднее театрализованное представление - «По щучьему велению». Девчонки и мальчишки весело играли с деревенским парнем Емелей и с красавицей Василисой.

А еще в Детском парке свои двери распахнула резиденция Деда Мороза. Все желающие смогли лично встретиться с главным волшебником Нового года и его внучкой.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

ИСТОЧНИК KP.RU

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