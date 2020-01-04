Более 500 пензенцев встали на лыжи

В мероприятии приняли участие глава администрации города Андрей Лузгин, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, председатель городского Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков и другие почетные гости, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Открывая официальную часть, градоначальник отметил важность занятий физкультурой для людей всех возрастов.

- Спорт - это стиль современной жизни, и я рад, что вы сделали правильный выбор, - сказал он. - Надеюсь, что вашему примеру последуют и другие жители нашего города. Важно заниматься спортом, а не говорить о нем.

Андрей Лузгин поздравил всех с Новым годом, пожелал крепкого здоровья, удачи, успеха и отличного настроения. Вместе с министром физической культуры и спорта Пензенской области он вручил пензенцам знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Самой младшей участнице соревнований, четырехлетней Соне Катковой, глава администрации города Пензы вручил подарок.

В забеге на лыжах приняли участие школьники, студенты, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Пензы, а также жители и гости города - всего более 500 человек. Участники забега преодолели дистанции в два и четыре километра.

Кроме того, в рамках акции состоялись традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».