Сказочка о равнодушных врачах

Во время подготовки прошлого материала мы пообщались с сотрудниками учреждения, узнали, с какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно, и какие изменения ждут диспансер в ближайшее время. Настало время для разговора с пациентами. А уж они, как известно, любят пожаловаться на равнодушие врачей, плохую еду, нехватку лекарств. Дадим и им слово.

- В 2017 году у меня обнаружили рак молочной железы, - отмечает Елена Валерьевна Т. - Четыре раза проходила химиотерапию. Моим лечащим врачом была Ирина Федоровна Бубнова. С ней, да и с другим персоналом как-то сразу установились хорошие, доверительные отношения. Медсестры очень заботливые: когда лежишь на химиотерапии, то в палате довольно прохладно. Сотрудницы диспансера всегда подходили, уточняли, не замерзла ли я, укрывали пледами. То же отношение было и в дни восстановления после операции в 2017 году: в палату постоянно заглядывали медсестры, врач, интересовались самочувствием, исполняли мелкие просьбы типа сопровождения в туалет. Медсестра Елена Дмитриева очень аккуратно и профессионально делала перевязки.

После нашего упоминания отзывов в интернете об отвратительной больничной еде Елена Валерьевна пожимает плечами:

- Все съедобно, порции хорошие. Обычная еда, как и во всех больницах.

Отмечает пациентка и чистоту в учреждении: как в палатах, так и в коридорах. На наше шутливое замечание, что все как-то уж слишком идеально и не соотносится с тем, что пишут люди в сети, отвечает серьезно:

- Наверно, многое еще зависит от самого человека. Если ты настроен позитивно, уверен в том, что тебе врачи помогут, то и воспринимается все только с хорошей стороны. Ну, а тот, кто заранее накрутил себя, везде будет видеть повод, чтобы придраться.

Елена Валерьевна отмечает, что за время лечения лежала в разных отделениях, но нигде не сталкивалась ни с хамством, ни с равнодушием: персонал учреждения действительно делает все, что в их силах, чтобы помочь, подбодрить своих пациентов, ответить на их вопросы.

Другая пациентка, Елена Ивановна Т., когда речь заходит о том, что есть жалобы на нехватку лекарств, искренне удивляется:

- Какая нехватка?

С момента обнаружения у нее онкологии в 2017 году, Елена Ивановна ни разу не сталкивалась с тем, что необходимый ей препарат нужно было покупать за свой счет.

- Все лекарства предоставлялись диспансером: как и самые дорогие, так и простые. Например, тот препарат, которым меня лечат сейчас, стоит больше ста тысяч рублей. И я исправно получаю таблетки каждый раз, когда приезжаю в учреждение на осмотр.

Претензий к работе врачей у Елены Ивановны тоже нет:

- Отношение замечательное. В прошлом году лежала в больнице на третьем этаже, в круглосуточном стационаре. Заведующая Евдокия Николаевна Тумаева - чудесный врач и профессионал своего дела. Как я поступила, сразу положили, тут же поставили капельницу, подняли уровень лейкоцитов. За десять дней буквально поставили меня на ноги. Лечащими врачами за это время у меня были и Ирина Федоровна Бубнова, и Елена Павловна Прокофьева, и Ольга Владимировна Мельнечук. Прекрасные люди, которые знают свою работу и делают ее качественно. Спасибо им за это!

Подводя итоги наших визитов в онкологический диспансер, невольно задумываешься: сотрудники, несмотря на трудности, любят свою работу и стремятся помочь; пациенты с удовольствием рассказывают о своем лечении и благодарят врачей, санитарок и медсестер… Тогда кто сочиняет все эти сказочки о равнодушии, тотальной нехватке лекарств, отвратительных условиях? И самое главное - зачем?

Боимся, что вопрос риторический.