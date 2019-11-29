Пензенская онкология: все ли так плохо?

О проблемах в здравоохранении в последние годы не принято молчать: то тут, то там в СМИ и интернете всплывают «разоблачающие» материалы, гневные комментарии пациентов, неприглядные фото. Да и чего греха таить и отнекиваться - действительно, в сфере не все так гладко, как хотелось бы. Однако, несмотря на все это, ежедневно в больницах сотни врачей, медсестер, санитарок, преданных своей профессии, продолжают работать и спасать жизни. И им тоже есть, что сказать.

Пензенский онкологический диспансер - учреждение с богатой историей: в этом году онкологическая служба региона отметила 75-летний юбилей. Все это время врачи совершенствовали способы диагностики и лечения новообразований, позволяя сейчас добиться высокой выявляемости заболеваний в регионе. Впрочем, несмотря на огромные достижения, персонал онкодиспансера ежедневно сталкивается с рядом проблем. А уж если почитать отзывы в интернете, так вообще берет ужас: и врачи повально увольняются, и пациентам приходится лежать в коридорах, и дорогие лекарства персонал себе в карман складывает… Но так ли все на самом деле? Мы решили выяснить.

Заведующая дневными стационарами радиологии и химиотерапии Элеонора Артуровна Митрофанова работает в учреждении уже 30 лет. Наш разговор с ней начинается сразу с обозначения главной темы:

- Конечно же, мы сейчас работаем с большим напряжением, - отмечает сотрудница диспансера. - Количество пациентов увеличивается ежегодно. Это проблема не только нашего региона, но и всей страны в целом - заболеваемость растет. Но, даже несмотря на это, работу мы свою выполняем четко, все больные получают необходимые лекарственные препараты. Те препараты, что раньше нашим пациентам были недоступны в силу их дороговизны, сейчас им даются бесплатно в условиях стационара или поликлиники по месту жительства.

НОВЫЕ ПАЛАТЫ

В интернете довольно часто всплывают жалобы на нехватку койкомест в областных учреждениях здравоохранения. Аккуратно интересуемся у Элеоноры Артуровны, бывает ли такое в диспансере.

- Нет. Мест всем хватает. Не так давно в ходе реорганизации мы ликвидировали пансионат, который располагался на четвертом этаже. Освободившуюся площадь отдали под стационар, сделав несколько дополнительных современных палат с кондиционерами и удобными кроватями. Совсем скоро в них положат первых пациентов. В перспективе на будущее - строительство новых корпусов, где для удобства пациентов будут сделаны в основном только одно- и двухместные палаты.

- То есть случаев отказов в госпитализации из-за отсутствия места у вас не было?

- Мы отказываем в госпитализации в основном, только в двух случаях: если пациент не дообследовался в должном объеме по месту жительства или у него очень плохие анализы, и состояние не позволяет провести химиотерапию. В остальных случаях все, кто обращался к нам, получали лечение.

К сожалению, иногда корректировать рекомендации и выкручиваться приходится из-за независящих от врачей причин.

- В последнее время из-за импортозамещения и вызванной им дефектуры (отсутствия на складах производителя) необходимых препаратов иногда нарушаются схемы лечения. Получается дилемма: аукционы на лекарства учреждением выиграны, препараты заказаны, но привезти нам их не могут из-за того, что их нет на складах производителя, а любые попытки найти альтернативу (порой даже превышающую по стоимости изначальный вариант), которая поможет нашим больным продержаться, выливаются нам в многотысячные штрафы от страховых компаний. Иногда бывает и так, что альтернативу подобрать невозможно. И учреждение в этом не виновато.

Однако далеко не всегда удается найти понимание у пациентов.

- Порой бывают сложные люди, - отмечает Элеонора Артуровна. - Думаю, это понятно: онкология - болезнь тяжелая не только физически, но и психически. Будучи в отчаянии, больные и их родственники хамят врачам, ведут себя неадекватно. У меня бывали случаи, когда после отказа в госпитализации из-за нехороших анализов, люди рвали бумаги с этими анализами и швыряли их мне в лицо. Конечно, и к таким приходится искать подход: работа есть работа.

В этом с Элеонорой Артуровной согласна и медсестра Любовь Анатольевна Карпова:

- Работаю в диспансере уже почти шесть лет. Да, бывают трудности, да, есть сложные пациенты, но я все равно считаю, что выбрала замечательную профессию. Горжусь своим выбором.

И не только она гордится.

ПРОБЛЕМ С КАДРАМИ НЕТ

После разговора мы заглядываем к начальнику отдела кадров Ирине Александровне Яваевой, чтобы уточнить, насколько правдивы слухи о массовых увольнениях врачей. И удивительно: согласно официальным документам, ни о какой массовости речь не идет. За последнее время по собственному желанию уволился только один специалист - и тот по состоянию здоровья. Не было в этом году и уволенных по инициативе руководства сотрудников.

Что же касается кадров, то, напротив, в данном направлении ведется успешная работа по привлечению выпускников вузов и специалистов из других регионов. С сентября прошлого года в учреждение устроился 21 врач. Руководство диспансера надеется достигнуть 80%-ной укомплектованности врачами уже в будущем году, а к 2021-му - и вовсе получить показатель в 100%.

Также в 2021 учреждение получит средства на строительство лабораторно-диагностического корпуса. Проектно-сметная документация объекта уже прошла экспертизу и получила положительное заключение в Региональном центре государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области.

Все это в совокупности с постоянно обновляемой технической базой учреждения вселяет надежду на то, что проблемы в онкологическом диспансере разрешатся в ближайшее время.

И врачи будут слышать от пациентов лишь слова благодарности.