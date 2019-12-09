2019-12-09T15:38:11+03:00
Общество

В честь Дня Героев Отечества

Сегодня прошла торжественная церемония в Пензе на набережной реки Суры
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона Иван Белозерцев отметил, что в этот день героев в России чтят уже 12 лет.

«Наши земляки - пензенцы в боях минувших веков, Великой Отечественной войны, в международных конфликтах и локальных горячих точках являли образцы мужества и героизма, а своим трудом в тылу и в мирное время вдохновляли наш пензенский край и наше Отечество. Сегодня многих нет в строю. Очень важно, чтобы молодое поколение помнило о великом подвиге наших Героев Отечества и брало с них пример».

Губернатор поздравил с праздником полных кавалеров Ордена Славы, пензенцев, награжденных боевыми орденами и медалями, отмеченных государственными наградами за безупречную службу в Вооруженных Силах и в правоохранительных органах, за работу на предприятиях, в образовании, здравоохранении и в других сферах, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Празднование Дня Героев Отечества ведет начало с XVIII века. В декабре 1769 года российская императрица Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца - высшую награду империи. Традиция праздника была возрождена в 2007 году и одобрена Президентом Владимиром Путиным как дань ушедшим героическим предкам и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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