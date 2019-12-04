2019-12-04T15:54:44+03:00
Общество

Полпред Игорь Комаров провел в Пензе совещание

В среду, 4 декабря, рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, с учётом реализации национальных проектов
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Открывая обсуждение запланированной повестки, полномочный представитель главы государства в ПФО отметил, что главной целью реализации национальных проектов является улучшение жизни людей.

«Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы каждый человек почувствовал реальные позитивные изменения, повышение уровня качества жизни», - пояснил Игорь Комаров. - В целом, по результатам мониторинга, надо сказать, что национальные проекты в Пензенской области реализуются на системной основе», отмечает пресс-служба регионального правительства.

Подробнее о ходе их реализации и ключевых проблемах рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В области разработано 50 паспортов региональных проектов по 12-ти направлениям.

«Всего до 2024 года на реализацию нацпроектов в Пензенской области запланировано свыше сорока млрд. рублей. В текущем году на эти цели выделено более 10-ти млрд. рублей. Наш регион вошёл в шестёрку лидеров среди субъектов РФ по освоению средств, предназначенных для национальных проектов», - напомнил Иван Белозерцев. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», по словам главы субъекта РФ, благоустроено 105 объектов - 63 дворовые территории и 42 общественных пространства.

«По реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область в этом году снова, третий год подряд, признана одним из лучших регионов страны.

«В рамках нацпроекта «Образование» начато строительство школы на 1100 мест в Эко-квартале микрорайона «Арбеково». Продолжается комплектация учреждений образования современным оборудованием. В 2019 году 60 млн. рублей направлено на техническое оснащение, приобретение средств обучения и воспитания для школы № 66 микрорайона Шуист города Пензы. На базе Губернского лицея открыт Центр поддержки одарённых детей. В сельских школах области отремонтированы 13 спортивных залов», - доложил он.

К 2024 году планируется открыть шесть детских технопарков «Кванториум».

Нацпроект «Здравоохранение» позволил приступить к реконструкции Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова. Проводится переоснащение медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центров и пяти первичных сосудистых отделений, а также Пензенского областного онкологического диспансера.

Завершается монтаж 13-ти модульных зданий для фельдшерско-акушерских пунктов на территории 10-ти муниципальных районов области.

Кроме того, по словам губернатора, в рамках нацпроекта «Демография» в регионе строится и капитально ремонтируется 23 детских сада. В этом году в дошкольных учреждениях будет создано 1307 мест, из которых 870 - ясельные. Доступность дошкольного образования для детей от полутора до трёх лет составит 97,5%. «Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка получают 4513 семей. При рождении третьих и последующих детей - 5996 семей. Молодым семьям выдано 274 сертификата на приобретение или строительство жилья - при рождении первого ребёнка в течение 12 месяцев после заключения брака», - сообщил глава.

В ходе совещания его участники также затронули тему достижения целевых показателей в рамках реализации национальных проектов. На сегодняшний день к зоне риска могут быть отнесены некоторые параметры двух - «Здравоохранение» и «Демография». Докладчики проанализировали причины сложившегося положения, а также внесли предложения по принятию мер, направленных на достижение целевых значений нацпроектов в Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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