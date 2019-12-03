Цветы к Монументу воинской и трудовой Славы

В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, депутаты всех фракций регионального парламента, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, ветераны и молодежь.

В этот день долг памяти отдают российским и советским воинам, которые погибли в боевых действиях на территории Российской Федерации или за ее пределами, чьи имена так и остались неизвестными. Дата приурочена к историческому событию - 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы на 41 км Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно перезахоронен в Александровском саду.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Участники митинга призвали подрастающее поколение помнить о героях Великой Отечественной войны. Память воинов почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.