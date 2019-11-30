Пенза прихорашивается

Глава администрации города Андрей Лузгин вместе с рядом сотрудников провел объезд улиц города и оценку их новогоднего оформления.

По ходу движения ответственные за территории докладывали о проводимой работе. Городскими службами проведена ревизия и ремонт технического состояния и ремонт существующей новогодней иллюминации на опорах уличного освещения и линий электропередач, элемента «Звездное небо» на улице Московской. В настоящее время данные элементы подключены.

- В прошлом году мы сделали подсветку с помощью прожекторов деревьев вдоль улицы Пушкина. В этом - планируем дойти до улицы Толстого. Также оформляем ели светодиодными гирляндами, таких точек несколько, например, перед бывшим кинотеатром «Москва», - сообщила глава администрации Ленинского района города Надежда Москвитина.

До 12 декабря будет организовано дополнительное ландшафтное освещение зон отдыха – скверов Славы, Пушкина, Белинского, Лермонтова, «Копилка пословиц».

Администрациями районов Пензы запланирована установка натуральных и искусственных новогодних елей в местах массового отдыха жителей, украшение гирляндами, световыми дождями основных магистралей и улиц районов.

Начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала, что в разных районах города определено 15 площадок, где будут проходить новогодние елки.

- Информация о проведении культурных и спортивных мероприятий до граждан должна быть доведена своевременно, чтобы как можно больше жителей смогли принять в них участие, - поручил Андрей Лузгин.

Объезд завершился на центральной площади им. В.И. Ленина, где будут проходить основные мероприятия и народные гуляния. В рамках ее новогоднего оформления здесь завершена установка главной городской ели, дома Деда Мороза, ярмарочных киосков, инсталляции «2020».

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

С 15 декабря откроется приёмная Деда Мороза, которая будет работать до 15 января 2020 года. График мероприятий утверждается. Глава администрации Андрей Лузгин указал на необходимость организации торговли на площади, в первую очередь во время проведения мероприятий.

- У людей должна быть возможность попить горячий чай и кофе, чтобы согреться, приобрести выпечку, – уточнил глава исполнительной власти Пензы.

Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк доложила, что на данный момент сформирован реестр торгующих. Помимо безалкогольных напитков, кондитерских изделий здесь будет представлена сувенирная продукция, товары ремесленников.

Подводя итоги рабочей поездки, глава администрации города Пензы отметил, что к 15 декабря город должен быть украшен в полном объеме.