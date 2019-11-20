Все правда о марафонах

Как правило, в них присутствует часть для контроля питания участников при помощи личного наставника, а также другие участники марафона.

Казалось бы, что проще: найти программу питания и придерживаться её. Программы тренировок можно также найти в различных умных книгах и на youtube. Но, как показывает опыт многих участников, стремление к красивой и стройной фигуре дается немного сложнее, чем это представляется.

Реальность такова, что многие, стремящиеся к идеальной фигуре, имеют два противоречивых желания. Желание первое - собственно, это и есть та самая вкусная фигура, с округлыми, крепкими как орех ягодицами. В меру накаченными мышцами, без целлюлита и т. п. И второе - съесть пончик, попить кока-колы, съесть гамбургер, да и вообще уже выходные, а на улице плохая погода идти никуда не охота... "Вы что с ума сошли идти на какую-то пробежку?" Узнаете себя. Если нет, таких не так много. И получается, что, побеждает то одно желание, то другое. Поэтому вес то вниз, то вверх... Для того, чтобы реально получить желаемое, нужно положить на нужную чашу весов что-то дополнительно.

Весомая денежная сумма является отличным стимулом, но только этого недостаточно: нужен контроль, нужны положительные мотивации в виде победы в марафоне. Также человек социален, поэтому ему очень важно участие других, как он - так сказать, быть в стае. Это дает ему похудение в группе.

Просто худеть - это скучно, и организаторы - такие, как мы - предлагают ему различные челленджи и призы. Мотивационная программа помогает ему пройти марафон до конца и построить себя нового - такого, как он себя представляет. Общение с другими в общем чате позволяет набираться позитива и сбрасывать негатив.

Как правило, марафонов несколько: это когда нужно похудеть быстро, сильно и недорого или когда нужно закрепить достигнутый результат. Мы помогаем в обоих случаях.

В последнем случае человек учится правильно питаться по ЗОЖ. Пробыв в таком марафоне, он закрепляет свои навыки на уровне привычек. Как правило, это длится несколько месяцев. Сюрприз? Да это так. Но в итоге умеет ставить цели в жизни, способен противостоять фастфуду и прочему, он понимает реальную цену каждого пончика, каждой шоколадки. Это уже совсем другой человек, не тот что пришел на первый этап марафона.