2019-11-12T18:51:04+03:00
Экономика

Социально ориентированный проект бюджета Пензенской области

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был представлен 12 ноября 2019 года в ходе публичных слушаний, которые прошли под председательством спикера регионального парламента Валерия Лидина
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.
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В обсуждении основных параметров бюджета приняли участие председатель правительства Николай Симонов, депутаты Законодательного Собрания, представители Счетной палаты, министерств и ведомств, информирует пресс-служба Законодательного Собрания.

«Бюджет остается социально ориентированным - в общем объёме бюджетных средств более 66 процентов предусмотрено на выполнение социальных обязательств перед гражданами», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, открывая заседание.

Об основных параметрах проекта бюджета проинформировала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева. В своем докладе она подчеркнула, что удалось сохранить все социальные выплаты, предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, заложены средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, выделены средства на приобретение лекарственных средств, находящихся в компетенции региона. Значительный объем средств запланирован на софинансирование расходов по реализации нацпроектов.

Бюджет Пензенской области сформирован:

– на 2020 год: по доходам в объёме 55 930,2 млн рублей, по расходам – 56 649,4 млн рублей, дефицит – 719,2 млн рублей;

– на 2021 год: по доходам в объёме 52 650,7 млн рублей, по расходам – 52 046,8 млн рублей, профицит – 603,9 млн рублей;

– на 2022 год: по доходам в объёме 53 550,2 млн рублей, по расходам – 53 021,8 млн рублей, профицит – 528,4 млн рублей.

Министр финансов отметила рост собственных доходов при снижении безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Основную долю доходов бюджета Пензенской области в 2020–2022 годах будут составлять доходы от налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на прибыль и имущество организаций.

Более часа Любовь Финогеева, Николай Симонов, руководители региональных министерств отвечали на вопросы участников слушаний. Общественность волнуют проблемы организации пассажирских перевозок, ремонта дорог, строительства центров амбулаторной онкологической помощи, хирургического корпуса в г. Кузнецке, развития инфраструктуры вновь застраиваемых территорий. Мусорная реформа, закон о горячем питании для школьников, господдержка малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, вытеснение местных поставщиков крупными ритейлерами - актуальных тем было предложено немало.

Рассмотрение законопроекта в окончательной редакции запланировано на декабрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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