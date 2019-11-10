Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Исполняя важную и почетную обязанность по защите законности, правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, вы оказываете решительное противодействие криминальным угрозам, экстремизму, коррупции, способствуете утверждению спокойствия и согласия в обществе. От качества вашей работы во многом зависит политическая, экономическая и социальная жизнь страны.

В борьбе с преступностью ярко проявляются ваши лучшие качества - героизм, мужество, стойкость, компетентность, ответственность и принципиальность!

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за высочайший профессионализм, самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга!

Уверен, что, сохраняя и приумножая славные традиции предшественников, вы и в дальнейшем достойно справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев