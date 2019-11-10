2019-11-10T09:40:37+03:00
Общество

Поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

С Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Исполняя важную и почетную обязанность по защите законности, правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, вы оказываете решительное противодействие криминальным угрозам, экстремизму, коррупции, способствуете утверждению спокойствия и согласия в обществе. От качества вашей работы во многом зависит политическая, экономическая и социальная жизнь страны.

В борьбе с преступностью ярко проявляются ваши лучшие качества - героизм, мужество, стойкость, компетентность, ответственность и принципиальность!

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за высочайший профессионализм, самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга!

Уверен, что, сохраняя и приумножая славные традиции предшественников, вы и в дальнейшем достойно справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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