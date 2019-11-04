В Пензе отметили День народного единства

Сотрудники пензенских организаций и предприятий, ветераны, молодежь, сотни активных горожан вместе с политическими и общественными деятелями присоединились к митингу «В единстве наша сила!», отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Участники мероприятия отметили, что сохранение и развитие нашего города и страны немыслимо без народного единения и общего желания работать над повышением благосостояния и качества жизни наших граждан.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.

Торжественная часть по традиции завершилась праздничным концертом. Гостей и жителей города порадовали представители лучших творческих пензенских коллективов.

Тематические концертные программы пройдут сегодня на площадках парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского и детского парка в микрорайоне Арбеково.