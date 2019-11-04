2019-11-04T13:25:26+03:00
Общество

В Пензе отметили День народного единства

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, состоялось на Юбилейной площади областного центра в понедельник, 4 ноября 2019 года
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Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
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Сотрудники пензенских организаций и предприятий, ветераны, молодежь, сотни активных горожан вместе с политическими и общественными деятелями присоединились к митингу «В единстве наша сила!», отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Участники мероприятия отметили, что сохранение и развитие нашего города и страны немыслимо без народного единения и общего желания работать над повышением благосостояния и качества жизни наших граждан.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.

Торжественная часть по традиции завершилась праздничным концертом. Гостей и жителей города порадовали представители лучших творческих пензенских коллективов.

Тематические концертные программы пройдут сегодня на площадках парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского и детского парка в микрорайоне Арбеково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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