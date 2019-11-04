2019-11-04T10:22:55+03:00
Общество

Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем народного единства

Уважаемые жители Мордовии! Искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного единства
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Фото: "Известия Мордовии"Фото: "Известия Мордовии"
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Этот праздник имеет особый исторический смысл для нашей страны. Он несет в себе идеи национального согласия, сплочения народа во имя укрепления российской государственности, мощи и авторитета, гражданской солидарности и патриотизма, подчеркивает духовную силу и мужество ее граждан.

Ответственность народа за свое Отечество всегда служила основой для независимости и суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли наше многонациональное государство.

Сегодня консолидация общества как никогда необходимы для дальнейшего поступательного развития страны, для достойного исторического ответа на внутренние и внешние вызовы времени. Благодаря усилиям Президента Российской Федерации В.В. Путина сегодня наша страна объединяет вокруг себя всех, кому дороги принципы нравственности и гуманизма, закона и справедливости. Я благодарю наших граждан за честный самоотверженный труд и активное участие в жизни страны и республики.

Пусть вековые традиции, как бесценное наследие, перенимаются новыми и новыми поколениями, становятся основой грядущих славных побед нашей великой страны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

ИСТОЧНИК KP.RU

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