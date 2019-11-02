Авторитет можно заслужить только вниманием к нуждам людей

В ходе конференции были подведены итоги работы регионального отделения «Единой России», обновлен состав Политического совета и его Президиума, избраны делегаты на XIX Съезд Партии, который пройдет в Москве 22-23 ноября, отмечает пресс-служба Правительства Республики.

Перед участниками конференции выступил Глава Республики Мордовия, член Высшего совета Партии Владимир Волков. Он перечислил некоторые результаты работы, согласно которым ожидается рост валового регионального продукта на 4%.

«По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства - 102,5%, объем реализации - 115%. В сельском хозяйстве рост около 6%. Несмотря на капризы погоды, Мордовия шестой год подряд собирает более миллиона тонн зерна. В этом году уже собрано свыше 1 млн. 300 тысяч тонн. Почти на треть выросли объемы введенного жилья. Возросли объемы услуг торговли, транспорта, связи, - подчеркнул он. - Эти результаты - ключевой, стратегический ресурс партии «Единая Россия», ее политический и имиджевый капитал».

Глава Мордовии озвучил основные задачи, главной из которых является повышение уровня зарплат и реальных доходов населения. «По результатам 9 месяцев мы наблюдаем рост этих показателей. Но в современных условиях этого недостаточно. По зарплате мы пока отстаем от других регионов».

Коснулся В.Д.Волков и вопросов бюджетной политики региона, выплаты госдолга. «Проведена колоссальная работа по оздоровлению наших финансов. И есть реальные результаты. По итогам этого года размер нашего долга должен сократиться на 10%. Мы впервые приняли профицитный бюджет…Мы ведем переговоры о реструктуризации долгов, активно работаем над увеличением доходов бюджета и эффективностью расходов. Но главное, я хочу это подчеркнуть, мы не допустим срывов в бюджетном процессе, финансировании социальных обязательств и первоочередных расходов».

Отмечалось на конференции, что личный авторитет представителей партии - еще один важнейший электоральный ресурс. И заслужить его можно только вниманием к нуждам людей и готовностью решать их проблемы. «Поэтому я призываю всех партийцев быть честными перед людьми, ответственно подходить к своей работе и не поддаваться эмоциям и провокациям. То, что наш съезд проходит в Технопарке, в республиканском доме инноваций, еще раз подчеркивает наше стремление к обновлению - к обновлению политических идей, методов и содержания работы, - добавил Владимир Волков.

- Сейчас принципиально важно перенести положительный заряд наших побед и достижений на все направления работы, преобразовать его в энергию развития республики. Приоритетные направления этого развития четко определены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в новом майском указе.

В концентрированном виде эта работа ведется в рамках реализации национальных проектов. Собственно, в этом и состоит обновленная повестка «Единой России», с которой партия входит в новый избирательный цикл».

В.Д.Волков напомнил, в течение 5 лет Мордовия в рамках нацпроектов получит из федерального бюджета в 1,5 раза больше средств, чем было вложено в развитие республики при подготовке к чемпионату мира по футболу. Только в этом году на реализацию нацпроектов направляется свыше 11 млрд. рублей, из которых более 85% это средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

Большое значение имеет реализация в республике федеральных партийных проектов, которые во многом синхронизированы с национальными проектами, - подчеркнул Глава Мордовии. - Отмечу, что в рамках нацпроектов средства выделяются на решение социально-значимых вопросов, которые больше всего волнуют людей. В этом году у нас построены 3 детских сада и две школы, которые уже работают. Завершается строительство поликлиники онкодиспансера, детской поликлиники, двух ФАПов, капитальный ремонт республиканского театра кукол.

И еще больше десятка объектов культуры и спорта, среди которых школьные спортзалы, культурно-досуговый центр и кинотеатр. Всего более 200 объектов капитального строительства».

На строительство и ремонт дорог в течение 5 лет в Мордовии будет направлено более 17,5 млрд рублей! Это беспрецедентные средства и объемы работ. «Нам предстоит отремонтировать 1100 км дорог и почти вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Затронул В.Д.Волков вопросы развития социальной сферы, где ключевой задачей является рост численности населения Мордовии. «Именно на это направлены имеющиеся и новые меры поддержки материнства и детства, молодых и многодетных семей, - отметил он. - Я хочу повторить слова Президента России Владимира Владимировича Путина: «Вся политика, вся наша работа - в экономике, социальной сфере, других областях - должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демографического развития».

Что касается сферы образования, за 5 лет в республике построено и капитально отремонтировано 22 школы и более 120 детских садов. «Таких темпов в республике еще никогда не было. Решена проблема очередей в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В рамках нацпроекта активно работаем над созданием ясельных мест. В течение двух лет будет построено еще 13 детских садов, большинство из которых на селе, - пояснил он.

Владимир Волков сосредоточил внимание участников конференции на том, что все эти направления должны быть на постоянном контроле Правительства, депутатов всех уровней и партии "Единая Россия".

Член Генерального совета Партии, Секретарь МРО Партии, Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин отметил, что в начале года возникли трудности, связанные со сроками финансирования работ по нацпроектам.

«По инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина нижняя палата парламента рекомендовала Правительству уже до 1 января 2020 года заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов и принять все необходимые для этого подзаконные акты…

Не обошлось и без других сложностей. Изначально оговаривалось, что федеральный бюджет возьмет на себя не менее 95% софинансирования национальных проектов. Фактический уровень софинансирования нацпроектов из бюджета Республики Мордовия в 2019 году по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам в среднем составляет 20 процентов, что, безусловно, требует корректировки документации национальных проектов.