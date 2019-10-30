2019-10-30T09:03:28+03:00
Общество

Купи квартиру сейчас, а расплатись потом

Уникальное предложение для пензенцев от Группы компаний "Территория жизни"
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Фото: Пресс-служба Группы компаний "Территория жизни".Фото: Пресс-служба Группы компаний "Территория жизни".
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Желание купить квартиру, к сожалению, не всегда совпадает с нашими финансовыми возможностями. Случаются ситуации, когда собственных средств не хватает, а оформить ипотечный кредит не представляется возможным по ряду причин.

Уникальное предложение для своих клиентов сделала Группа компаний «Территория жизни» - крупнейший по объемам возводимого жилья застройщик в Пензенской области по данным ЕРЗ. Совместно с ПАО «Сбербанк» была разработана беспрецедентная акция - smart-рассрочка «Не плати, пока не получишь ключи», которая стартовала в сентябре.

Акция действует на покупку квартир в домах, которые возводятся с использованием эскроу-счетов, на которых аккумулируются средства дольщиков. Воспользоваться ими девелопер может только после ввода дома в эксплуатацию.

Суть предложения довольна проста: 10% от стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент вносит в течение двух дней с момента государственной регистрации договора. Еще 10% - в течение последующих трех месяцев, а оставшийся платеж в размере 80% от стоимости приобретаемой квартиры клиент обязан внести за месяц до ввода дома в эксплуатацию.

Фото: Пресс-служба Группы компаний "Территория жизни".

Фото: Пресс-служба Группы компаний "Территория жизни".

«Воспользоваться нашим действительно уникальным предложением могут все желающие. Особенно оно будет выгодно тем, кто недавно сменил работу. Дело в том, что большинство банков принимают положительное решение о выдаче ипотечного кредита лишь при условии, что заемщик проработал на одном месте 4-6 месяцев, - говорит директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов. – А также тем, кто решил приобрести новое жилье, но находится в процессе продажи своей старой квартиры, у них есть время, чтобы ее реализовать. Выгоду получат и те клиенты, кто хранит сбережения на вкладах с жесткими сроками снятия денег. Платить штрафы и терять проценты не придется».

Приобрести квартиру в smart-рассрочку можно в строениях №№15а и 15б. Это 17-тиэтажные двухподъездные жилые дома категории smart+. Они возводятся с применением каркасно-ригельной технологии. Удобные планировки, высота потолков 2,70 м, окна на 30% больше стандартных. О других smart-преимуществах всегда готовы рассказать специалисты ГК «Территория жизни» и подобрать для вас наиболее подходящий вариант квартиры в офисе продаж.

Узнать все подробности и записаться на просмотр можно по телефону +7 (8412) 203−000. А лучше приходите сразу в офис продаж по адресу: г.Пенза ул. Генерала Глазунова, д. 7 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Будьте осторожны при посещении нашего офиса, вы можете купить квартиру и стать счастливыми!

ИСТОЧНИК KP.RU

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