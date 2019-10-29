2019-10-29T13:02:51+03:00
Общество

Комсомолу Пензы - 100

Со 101-ой годовщиной со дня образования ВЛКСМ и 100-летним юбилеем пензенской организации комсомольцев всех поколений поздравил Валерий Лидин
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.
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Дорогие друзья! В основе комсомольского братства всегда были идеалы равенства, справедливого общества и прогресса. Эти ценности актуальны и сегодня. Считаю, что опыт организации можно и нужно использовать в работе с современной молодежью.

Проходят десятилетия, но мы и сегодня верны принципам нашей юности: честно трудиться на благо нашей Отчизны, процветания родной Пензенской области.

От всей души поздравляю ветеранов комсомола с праздником! Пусть настойчивость, творческая энергия, боевой дух и оптимизм всегда будут с вами!

Здоровья вам и новых побед!

Валерий ЛИДИН, председатель Законодательного Собрания Пензенской области, первый секретарь обкома ВЛКСМ 1986 – 1989 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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