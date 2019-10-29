Комсомолу Пензы - 100

Дорогие друзья! В основе комсомольского братства всегда были идеалы равенства, справедливого общества и прогресса. Эти ценности актуальны и сегодня. Считаю, что опыт организации можно и нужно использовать в работе с современной молодежью.

Проходят десятилетия, но мы и сегодня верны принципам нашей юности: честно трудиться на благо нашей Отчизны, процветания родной Пензенской области.

От всей души поздравляю ветеранов комсомола с праздником! Пусть настойчивость, творческая энергия, боевой дух и оптимизм всегда будут с вами!

Здоровья вам и новых побед!

Валерий ЛИДИН, председатель Законодательного Собрания Пензенской области, первый секретарь обкома ВЛКСМ 1986 – 1989 гг.