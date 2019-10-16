2019-10-16T16:29:36+03:00
Спорт

В ПГУ прошел Континентальный турнир по футболу

За четыре дня соревнования посетили более 3000 человек
Алина МЯСИНА
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Фото предоставлены организаторами соренованийФото предоставлены организаторами соренований
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Континентальный турнир по футболу Ассоциации студенческих спортклубов России проходил в спортивном комплексе ПГУ «Темп». Данное мероприятие организуют в Пензе уже во второй раз: первый турнир прошел в преддверии чемпионата мира и был хорошо принят. Поводом этого года стал предстоящий в 2020 году чемпионат Европы.

На Континентальном турнире боролись за победу представители Йемена, стран Африканского континента, Египта, Таджикистана и Российской Федерации. Турнир открылся матчем между преподавателями и студентами вуза, по итогам которого последние одержали победу со счетом 3:0.

Как сообщает сотрудница информационного отдела студенческого спортивного клуба ПГУ Беркут Ольга Лазарева, турнир проходил с 10 по 14 октября. 11 октября состоялись соревнования по флэтболу, который отличается от футбола небольшим размером поля и возможностью забивать как прямым ударом, так и «от борта». Победителем стал Дмитрий Щеглов, второе место занял Павел Попов, третье - Никита Родионов.

На следующий день проходил турнир по панне (так называется одна из разновидностей уличного футбола). Единственная площадка для этого вида спорта в Пензенской области находится в студенческом спортивном клубе ПГУ «Беркут». Задачей игроков было пробросить мяч между ног соперника, либо забить наибольшее количество мячей за три минуты. Победителем турнира стал Айрат Хабибулин, серебряным призёром - Иван Носков, а на третьем месте оказался Дмитрий Щеглов.

В последний день турнира прошли соревнования по бамперболу, где участникам предстояло забить гол, играя в специальном шаре. Победу одержала команда «СШ Агро-маркет Спорт», серебро досталось команде «Пока не придумали», а бронзу забрала команда «Орлы».

Чемпионами Континентального футбольного турнира стала команда «Рокки». Лучший игрок турнира - Чибирев Егор, а лучший вратарь - Марков Павел. Победителей наградили медалями и кубками, а также призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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