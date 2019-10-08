Отключение холодной воды в Саранске: список домов, дата и время ограничений
В связи с профилактической чисткой водонакопительного резервуара на проспекте 70 лет Октября с 23:00 9 октября до 05:00 10 октября в нескольких домах Саранска отключат холодную воду.
Отключения коснутся:
* многоквартирных жилых домов по:
- ул. Волгоградской, д. 73, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 81, 83, 85;
- проспекту Российской Армии, д. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 6, 10, 12, 14, 16, 18;
- ул. Севастопольской, д. 9а, 9б, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23;
- ул. Кочкуровской, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Юрия Святкина, д. 3, 5, 7;
- ул. Тавлинская Набережная, д. 5, 7, 9;
- ул. Сураева-Королёва, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7;
- п. Ремзавод, ул. Заводская, д. 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 9А, 11, 13, 22;
- п. Ремзавод, ул. Рабочая, д. 5а,15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
* домов частного сектора п. Ремзавод по:
- ул. Красной, д. 27, 29, 31;
- ул. Зелёной, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23;
- ул. Заводской, д. 10, 20;
- ул. Мичурина от дома №1 до дома №67;
- ул. Молодёжной от дома №1 до дома №26;
- ул. Парковой от дома №1 до дома №21;
- ул. Рябова от дома №1 до дома №16;
- ул. Бахтина от дома №1 до дома №19;
- ул. Университетской от дома №1 до дома №24;
- ул. Саровской от дома №1 до дома №15;
- ул. Ботанической от дома №1 до дома №17;
- ул. Петербургского от дома №6 до дома №16;
- ул. Лодыгина от дома №2 до дома №12;
- ул. Рабочей от дома №1 до дома №66;
- ул. Первомайской от дома №1 до дома №61;
- ул. Колхозной от дома №1 до дома №41;
* домов частного сектора п. Пушкино по:
- ул. Чкалова от дома №1 до дома №128;
- ул. Пушкина от дома №1 до дома №153.
ИСТОЧНИК KP.RU