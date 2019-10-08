Отключение холодной воды в Саранске: список домов, дата и время ограничений

Подача тепла потребителям в Пензе подвергнута критике

По состоянию на вечер субботы, 21 сентября 2019 года, в городе запущено 11 котельных и 10 ЦТП. Отопление поступает в 19 школ, 22 детских сада, одно учреждение допобразования, а также областную детскую больницу, госпиталь для ветеранов войны