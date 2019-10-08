2019-10-08T17:40:26+03:00
Недвижимость

Отключение холодной воды в Саранске: список домов, дата и время ограничений

Эта информация будет актуальной для жителей северо-восточной части города
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Отключения затронут несколько сотен домов.Отключения затронут несколько сотен домов.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В связи с профилактической чисткой водонакопительного резервуара на проспекте 70 лет Октября с 23:00 9 октября до 05:00 10 октября в нескольких домах Саранска отключат холодную воду.

Отключения коснутся:

* многоквартирных жилых домов по:

- ул. Волгоградской, д. 73, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 81, 83, 85;

- проспекту Российской Армии, д. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

- ул. Севастопольской, д. 9а, 9б, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23;

- ул. Кочкуровской, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13;

- ул. Юрия Святкина, д. 3, 5, 7;

- ул. Тавлинская Набережная, д. 5, 7, 9;

- ул. Сураева-Королёва, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7;

- п. Ремзавод, ул. Заводская, д. 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 9А, 11, 13, 22;

- п. Ремзавод, ул. Рабочая, д. 5а,15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

* домов частного сектора п. Ремзавод по:

- ул. Красной, д. 27, 29, 31;

- ул. Зелёной, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23;

- ул. Заводской, д. 10, 20;

- ул. Мичурина от дома №1 до дома №67;

- ул. Молодёжной от дома №1 до дома №26;

- ул. Парковой от дома №1 до дома №21;

- ул. Рябова от дома №1 до дома №16;

- ул. Бахтина от дома №1 до дома №19;

- ул. Университетской от дома №1 до дома №24;

- ул. Саровской от дома №1 до дома №15;

- ул. Ботанической от дома №1 до дома №17;

- ул. Петербургского от дома №6 до дома №16;

- ул. Лодыгина от дома №2 до дома №12;

- ул. Рабочей от дома №1 до дома №66;

- ул. Первомайской от дома №1 до дома №61;

- ул. Колхозной от дома №1 до дома №41;

* домов частного сектора п. Пушкино по:

- ул. Чкалова от дома №1 до дома №128;

- ул. Пушкина от дома №1 до дома №153.

ИСТОЧНИК KP.RU

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