2019-09-10T14:07:53+03:00
Общество

После прямой линии с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым

Поступившие обращения граждан обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 10 сентября 2019 года
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Губернатор Иван Белозерцев. Фото пресс-службы Правительства.Губернатор Иван Белозерцев. Фото пресс-службы Правительства.
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В ходе подготовки и проведения прямой линии Ивана Белозерцева поступило более 800 обращений от жителей региона, сообщает пресс-служба Правительства.

«На вопросы, прозвучавшие во время телеэфира, я отвечал сразу же, поручал также отвечать главам муниципальных образований, министерств и ведомств Пензенской области, в рамках их компетенций, - констатировал Иван Белозерцев. – Озвученные гражданами проблемы следует решать оперативно, это их боль, это информация о том, что доставляет им неудобства. Нужно активнее работать по обращениям граждан».

Губернатор подчеркнул, что недопустим формальный подход к решению этих вопросов.

«Смотрите на важность обращения, на то, сколько людей зависит от решения этой конкретной задачи, - отметил он. – Что касается водоснабжения, канализования, подачи тепла – реагировать незамедлительно. Если нужно – выезжайте на место, собирайте людей, разбирайтесь в проблеме, но чтобы результат был».

Систематизацию, анализ и официальное оформление обращений к губернатору управление по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Пензенской области завершит до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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