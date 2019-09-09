2019-09-09T13:29:18+03:00
Общество

Президент России Владимир Путин поздравил Владимира Волкова

Глава Республики Мордовия 7 сентября отметил 65-й день рождения
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Президент России Владимир Путин. Фото пресс-службы Правительства МордовииПрезидент России Владимир Путин. Фото пресс-службы Правительства Мордовии
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Поздравления руководителю региона направили первые лица государства, представители федеральных министерств и ведомств, крупного бизнеса, коллеги из других регионов, зарубежные партнеры и, конечно же, жители Мордовии.

Президент России Владимир Путин лично поздравил Главу Республики Мордовия по телефону. В телеграмме, присланной главой государства, отмечается:

«Опытный и ответственный руководитель, Вы стремитесь внести свой вклад в развитие родного края, на деле демонстрируете грамотный, взвешенный подход к решению стоящих перед Мордовией важных, востребованных временем задач. Уверен, что созидательная энергия, профессионализм и доверие земляков – будут и впредь помогать Вам добиваться намеченных целей. Желаю здоровья и успехов».

С днем рождения Главу Мордовии в телефонном разговоре и телеграммой поздравил также Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, отметив, что в республике ведется активная работа по привлечению инвестиций в экономику, открываются современные предприятия.

Владимира Волкова тепло поздравил с юбилеем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дальнейших успехов на ответственном посту Владимиру Волкову пожелали губернаторы абсолютного большинства регионов Российской Федерации. Поздравления поступили от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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