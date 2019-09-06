2019-09-06T11:53:45+03:00
Экономика

Внесены изменения в бюджет Мордовии

В работе тридцать восьмой сессии Государственного Собрания РМ 5 сентября принял участие Глава Республики Владимир Волков
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38 сессия Государственного Собрания РМ. Фото пресс-службы Правительства Республики38 сессия Государственного Собрания РМ. Фото пресс-службы Правительства Республики
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По словам первого заместителя Министра финансов РМ Любови Романенковой, общий объем доходов республиканского бюджета Мордовии на 2019 год дополнительно увеличен за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 177,8 млн. рублей.

В том числе средства в размере 72,9 млн. рублей пойдут на создание дополнительных мест в детском саду на 160 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в селе Белозерье Ромодановского района.

По информации пресс-службы Правительства РМ, на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу, будет направлено 55,5 млн. рублей.

Еще одним важным направлением финансирования является обеспечение лекарственными препаратами и изделиями отдельных категорий граждан, в том числе специализированным питанием детей-инвалидов. На эти цели выделят субвенции в размере 17,3 млн. рублей.

Также 9,4 млн рублей направят на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.

На создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми или инвалидами – 9,3 млн. рублей, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 6,6 млн. рублей, спортивные организации, получившие статус «Детского футбольного центра» - 5,4 млн рублей. Средства пойдут и на другие направления развития республики.

Доходная часть республиканского бюджета составит 39 млрд. 795 млн. рублей, расходная часть – 39 млрд. 944 млн. рублей, дефицит - 149 млн. рублей и будет полностью покрыт за счет остатков средств бюджета, которые сложились на начало года.

В ходе сессии был изменен состав Общественной молодежной палаты при Госсобрании РМ, связанный с прекращением полномочий некоторых ее членов.

На сессии были рассмотрены и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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