В Пензе прошел фестиваль «День Варенья»

Для жителей и гостей города было организовано чаепитие с компанией «Невский кондитер», Выпечка и дары урожая этого года от ветеранских коллективов Пензы, национальные блюда и ремесла от Чувашской национально-культурной автономии, и, конечно же, дегустация варенья.

Аллеи парка превратились в сладкие ряды.Фото пресс-службы городской администрации.

По информации пресс-служы городской администрации, для гостей фестиваля выступили лучшие творческие коллективы города. Изюминкой праздника стал конкурс на самое «Народное варенье - 2019 года», где можно было попробовать не только традиционное варенье из клубники, но и необычное, например, из кабачков. В результате голосования, в котором приняло участие более 300 человек, победила Анна Савина, которая приготовила варенье из крыжовника и апельсина.

Какой "День Варенья" без танцев.Фото пресс-службы городской администрации.

Кульминацией фестиваля стало приготовление на открытом огне яблочного варенья объемом 220 литров, которым смогли угостить все гости праздника.