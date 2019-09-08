2019-09-08T13:17:04+03:00
Звезды

В Пензе прошел фестиваль «День Варенья»

Вчера аллеи парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского превратились в улицы с рядами всевозможных сладостей
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Выбор - всегда дело трудное. Фото пресс-службы городской администрации.Выбор - всегда дело трудное. Фото пресс-службы городской администрации.
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Для жителей и гостей города было организовано чаепитие с компанией «Невский кондитер», Выпечка и дары урожая этого года от ветеранских коллективов Пензы, национальные блюда и ремесла от Чувашской национально-культурной автономии, и, конечно же, дегустация варенья.

Аллеи парка превратились в сладкие ряды.Фото пресс-службы городской администрации.

Аллеи парка превратились в сладкие ряды.Фото пресс-службы городской администрации.

По информации пресс-служы городской администрации, для гостей фестиваля выступили лучшие творческие коллективы города. Изюминкой праздника стал конкурс на самое «Народное варенье - 2019 года», где можно было попробовать не только традиционное варенье из клубники, но и необычное, например, из кабачков. В результате голосования, в котором приняло участие более 300 человек, победила Анна Савина, которая приготовила варенье из крыжовника и апельсина.

Какой "День Варенья" без танцев.Фото пресс-службы городской администрации.

Какой "День Варенья" без танцев.Фото пресс-службы городской администрации.

Кульминацией фестиваля стало приготовление на открытом огне яблочного варенья объемом 220 литров, которым смогли угостить все гости праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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