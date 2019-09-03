2019-09-03T17:17:17+03:00
Общество

Пензенский губернатор ответил на вопрос подписчика в «Инстаграм»

Нужны ли новые лица в политике и молодые кадры в управлении? Как привлечь талантливую молодёжь в эту сферу и как она могла бы себя реализовать?
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Прямая линия губернатора Ивана Белозерцева. Фото пресс-службы Правительства Пензенской областиПрямая линия губернатора Ивана Белозерцева. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области
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«Социальные лифты для молодых людей нужны. Поддержка их проектов и продвижение молодёжных инициатив сегодня являются приоритетами государственной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Но в социальном лифте поднимается молодёжь, которая проявляет себя на деле», - сказал Иван Белозерцев.

Сейчас проводятся десятки форумов, окружных и всероссийских, где молодые люди могут представить свои инициативы и получить гранты на их воплощение в жизнь.

«Например, в недавнем молодёжном форуме ПФО «iВолга» участвовали 86 человек из Пензенской области, и многие из них выиграли гранты. Я принял решение их удваивать за счёт средств бюджета, чтобы проекты были реализованы и приносили пользу.

Посещая предприятия, я вижу, что очень много молодых людей работают начальниками участков, цехов, проектных групп. Много целеустремленных, талантливых ребят приходит и во власть. В целом, они являются движущей силой развития экономики и социальной сферы».

«Но есть молодые люди, которые говорят: «Хочу быть начальником», «Хочу стать депутатом», только что окончив вуз или среднее специальное учебное заведение. Прежде чем кем-то стать, надо пройти ступени развития. Сначала надо что-то создать, чего-то добиться, тогда и будет результат», - озвучил свою точку зрения Иван Белозерцев.-

«Я уверен, что надо к различным сферам деятельности привлекать как можно больше молодёжи. Она нам нужна, и ей надо больше доверять».

ИСТОЧНИК KP.RU

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